Ronaldo je ipak malo "zarđao", a Di Marija mu je to i pokazao

Fudbaleri Benfike i Al Nasra sastali su se u četvrtak u prijateljskoj utakmici.

Ponovo je to bio susret dvojice nekadašnjih saigrača i prijatelja Anhela di Marije i Kristijana Ronalda koji su bili u centru pažnje ovog duela. No, jedan je morao da ukrade šou, a to je bio Di Marija koji je plesao po terenu, imao gol i asistenciju za poluvreme, a usput i "provozao" Ronalda koji je delovao "zarđalo" u toj situaciji pa je morao da se brani faulom. Ronaldo je prethodnih dana u jednoj od izjava istakao kako je kvalitet evropskog fudbala opao i da je