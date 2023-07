Prvaku Kipra Arisu trofej i u domaćem superkupu (VIDEO)

U fudbalskom superkupu Kipra na stadionu GSP u Nikoziji sastali su se Aris iz Limasola, koji se u prošloj sezoni prvi put okitio tituluom prvaka, i Omonija, dvostruki uzastopni osvajač kupa, koji i koristi taj objekat u glavnom gradu.

Arisu je prvenac u superkupu pripao pobedom s 2:0 evrologom u rašlje koji je s 25 metara iskosa dao krilo iz Južne Afrike Mihlali Majambela u 21. minutu i pogotkom Poljaka Marijuša Stenpinjskog u nadoknadi vremena. 🚀 Mihlali Mayambela from distance. What a marvellous goal for the win in Cyprus Supercup ⚽️ @samsonmayambela #WeAreAris pic.twitter.com/OMvOZQEDR5 — Aris Limassol FC 🏆 (@ArisLimassol) July 21, 2023 U timu osvajača dojučerašnji Partizanov kapiten Slododan