Navijače u Majamiju samo Mesi zanima (VIDEO)

Lionel Mesi je ponovo oduševio navijače Intera iz Majamija, koji su ponovo napunili stadion u Forte Loderdejlu.

Sjajni Agentinac je za 78. minut na terenu u pobedi 4:0 protiv Atlante postigao dva gola i imao jednu asistenciju. Kada je izlazio sa terena, Mesi je dobio ovacije domaćih navijača. Standing ovation for Leo Messi as he is substituted Off, certain fanbase can’t relate 😭 pic.twitter.com/SxDPw9ziIA — Dev (@Shahcasticdev) July 26, 2023 A posle toga je usledila još zanimljivija scena. Kada je Mesi seo na klupu, navijači su masovno počeli da napuštaju stadion. Ostatak