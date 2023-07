Da li je moguće?! Ovo su srpski juniori uradili u osmini finala košarkaškog Evropskog prvenstva u Nišu (video)

JUNIORSKA košarkaška reprezentacija Srbije ne samo da je nastavila sa pobedama na "U18" Evropskom prvenstvu koje se održava u Nišu, već je na nestvaran način izborila plasman u četvrtfinale.

FOTO: FIBA.Basketball Ekipa koju kao selektor predvodi Nenad Stefanović pobedila je Dansku izuzetno ubedljivo, konačan rezultat glasio je 107:62, čime je na fantastičan način zakazan četvrtfinalni okršaj sa Izraelom (koji je sa 84:66 ranije tokom dana pobedio Hrvatsku). Nikola Topic is all that & a bag of chips! 🇷🇸 #FIBAU18Europe x @kssrbije pic.twitter.com/eISWvEEM9H — NextGen Hoops (@NextGenHoops) July 26, 2023 Iako su maltene u svim šuterskim parametrima rivali