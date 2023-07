Đere protiv Zvereva u finalu Hamburga

Đere će u sutrašnjem finalu pokušati da stigne do treće ATP titule u karijeri (slavio 2019. u Riju i 2020. na Sardiniji, oba puta na šljaci)

Nemački teniser Aleksander Zverev plasirao se u finale turnira u Hamburgu, pošto je u dva seta pobedio Francuza Artura Fila 6:2, 6:4. Zverev, 19. teniser sveta, do pobede nad 71. igračem na ATP listi je stigao posle sat i 30 minuta igre. On je tri puta oduzeo servis protivniku, nedozvolivši brejk sa druge strane. U finalu Zverev će igrati protiv tenisera iz Srbije Lasla Đerea. Đere će u sutrašnjem finalu pokušati da stigne do treće ATP titule u karijeri (slavio