Majdan za budućnost naše košarke: Juniori Srbije prvaci Evrope u niškom „Čairu“

Juniori Srbije se vraćaju na evropski košarkaški tron.

U finalu 38. prvenstva Starog kontinenta za taj uzrast naše nade, nošene punom dvoranom „Čair“ u Nišu, slomile su u jednom trenutku u ravnopravnoj utakmici dvostruke uzastopne šampione Špance. U duelu podmladaka dve košarkaške nacije, koji juniorsku krunu dele u poslednjih šest godina (Srbija zlatna 2017. u Bratislavi i 2018. u Rigi), naši su pobedili sa 81:71 (24:24, 17:16, 15:11, 25:20). 🏆🏆🏆🏆🏆 For the 5th time in history Serbia are #FIBAU18Europe Champions!