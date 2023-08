Još jedan NBA as u Evropi? DŽon Vol pred transferom u klub iz Evrolige

Američki košarkaš Džon Vol trenutno se nalazi u pregovorima sa milanskom Olimpijom, prenosi Basketnjuz.

Foto: Twitter printscreen/Wizards Nation Petostruki učesnik Ol-star meča je 13 godina proveo u NBA ligi, a poslednju takmičarsku utakmicu odigrao je u februaru u dresu Hjustona. Vol je studirao na Kentakiju, a 2010. godine bio je prvi pik Vašingtona na NBA draftu. Za razliku od Basketnjuza, italijanski "košarkaški insajder" Andrea Kalconi tvrdi da ne postoje pregovori između Olimpije i Vola: 🇮🇹‼️There are no negotiations between Olimpia Milano and John Wall —