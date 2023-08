Legendarni Majk Tajson trenira Nganua za bokserski meč protiv Fjurija

Legendarni bokser Majk Tajson treniraće bivšeg UFC šampiona Fransisa Nganua i biće u njegovom timu u meču protiv svetskog šampiona u teškoj kategoriji Tajsona Fjurija. „Nije tajna, podržavam Nganua 100 odsto u ovom duelu šampiona.

On ima jak udarac i kada taj udarac sleti, igra je gotova. Radujem se radu sa Nganuom i podržavam njegov prelaz iz oktagona u bokserski ring“, rekao je Tajson, preneo je Skaj. Nganu će 28. oktobra u Saudijskoj Arabiji boksovati protiv Fjurija u meču po zvaničnim bokserskim pravilima. „On nije novajlija u borbi, on je svetski šampion. On zna kako da se takmiči kada čuje gong, a ključno će biti kombinovati njegovu energiju i borilačke veštine u udarce i agilnost da