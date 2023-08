Sabah prvi Partizanov rival na putu ka Ligi Konferencije

Fudbaleri Partizana dobili su rivala u trećem kolu kvalifikacija za Ligu Konferencije.

To je azerbejdžanski Sabah koji je i u drugom meču drugog kola kvalifikacija savladao letonski RFS 2:1. Već posle prvog meča u Letoniji koji je Sabah dobio 2:0 bilo je jasno da će crno-beli za plej-of igrati protiv azerbejdžanskog tima. Može se reći da je to bilo zacementirano posle 35 minuta revanša, posle crvenog kartona Zjunisa kada je goste ostavio na cedilu sa igračem manje. Međutim, Letonci su malo uznemirili domaćina. Uspeli su da dođu do gola u 67. minutu.