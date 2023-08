Timoti Luvavu u Asvelu

Francuski reprezentativac Timoti Luvavu novo je pojačanje Asvela.

On je u Asvel došao iz Olimpije Milano, a prvi klub za koji je zaigrao u profesionalnoj karijeri bila je Mega. Odatle se otisnuo u najjaču košarkašku ligu na svetu gde je proveo punih šest godina nastupavši za Filadelfiju, Oklahomu, Čikago, Bruklin i Atlantu. 💣 Timothé Luwawu-Cabarrot est Villeurbannais !!! 🇫🇷 TLC (28 ans, 2m01, poste 3) ramène sa French Touch à Villeurbanne et portera nos couleurs la saison prochaine ! 🗞️ Plus d’infos : https://t.co/2tTqgGxI3V