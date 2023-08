Srbija u neviđenoj drami ostala bez finala! Neverovatno polufinale Evropskog prvenstva za mlade košarkašice

Mlada ženska košarkaška reprezentacija Srbije je u dramatičnom polufinalu "U20" Evropskog prvenstva, čiji je domaćin Litvanija, izgubila od Letonije sa 53:56, iako je tokom utakmice vodila i sa 13 razlike.

FOTO: FIBA.Basketball Počevši meč serijom 9:0 kao odgovor na uvodni poen suparnica, Srpkinje su stavile do znanja rivalu sa kakvim ambicijama su ušle u ovaj meč. Nije to baš bilo dovoljno da se Letonija zaplaši, ali je delovalo prilično impresivno. Čak i kada bi počele da se "mešaju karte", pa na klupu odlazile članice startne postave - Anđela Matić koja je ubacila pet poena za pet minuta, Jovana Spasovski (dva, za to vreme) i Marina Marčetić (koja nije poentirala,