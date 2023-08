E, to je fudbalska drama! Arsenal u 11. minutu sudijske nadoknade izjednačio protiv Mančester sitija i potom osvojio Komjuniti šild (VIDEO)

ČEKAJU navijači Arsenala dugo, baš dugo osvajanje značajnog trofeja, a kako je nova sezona počela jednim peharom do kog se stiglo na dramatičan način i to protiv šampiona Engleske i Evrope, Mančester sitija, i te kako mogu da budu zadovoljni.

FOTO: Tanjug/AP A kakav je to samo bio "Komjuniti šild", meč u kome su se pomenuti rivali sastali na novom "Vembliju"... Mančester siti je vodio, "tobdžija" izjednačile u 11. minutu sudijske nadoknade vremena, pa potom penalima sa 4:1 došle do trijumfa. Najpre je fantastičan gol za vođstvo "građana" postigao je mladi Kol Palmer u 77. minutu (VIDEO), i to samo 13 minuta nakon što je zamenio Erlinga Halanda. I, kad su navijači Sitija bili uvereni da njihovi ljubimci