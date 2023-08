Hejlund: Eriksen je jedan od razloga zašto sam došao u Mančester

Danski napadač je sa novim klubom potpisao ugovor do leta 2028. godine, dok je Atalanti na ime obeštećenja uplaćeno 74 miliona evra, plus devet miliona kroz bonuse

Danski fudbaler Rasmus Hejlund izjavio je da je Kristijan Eriksen jedan od razloga zašto je došao u Danski napadač je sa novim klubom potpisao ugovor do leta 2028. godine, dok je Atalanti na ime obeštećenja uplaćeno 74 miliona evra, plus devet miliona kroz bonuse. - Sjajno je što je tu Kristijan Eriksen, on mi je priredio dobrodošlicu. Tokom leta sam sebe je zvao 'agent Kristijan'. Ne bih da to zvuči kao da je on pregovarao u vezi mogu ugovora, ali me je svakako