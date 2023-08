Duljaj: Samo moja krivica, u revanšu moramo da napadnemo

BAKU –T rener fudbalera Partizana Igor Duljaj izjavio je, posle šokantnog poraza od Sabaha u Azerbejdžanu (2:0), da je krivica apsolutno njegova i da će sve uraditi da u revanšu bude drugačije. „Mora bolje.

Ušli smo veoma loše u utakmicu i zasluženo su nas pobedili. Šutnuli smo samo nekoliko puta. Ovo je samo moja krivica, ono što treba reći ću večeras igračima. Vremena nema i to ne sme da bude izgovor. Apsolutno je moja krivica i odgovornost. Najlakše je prebaciti na igrače, ali to ne želim. Oni će sve odraditi drugačije u sledećoj utakmici, drugačije će izgledati”, istakao je Duljaj na konferenciji za medije. On je dodao da u revanšu nema mnogo izbora. „Drugačije ne