Gde i kad možete da gledate meč Novak Đoković – Gael Monfis

Novak Đoković u trećem kolu mastersa u Sinsinatiju igra protiv francuskog tenisera Gaela Monfisa.

Srpski as se sa Monfisom do sada sastajao 18 puta u seniorskoj kategoriji. Zanimljivo je da je trijumfovao svih 18 puta. Monfis je do meča trećeg kola stigao trijumfima nad Kameronom Norijem i Aleksom de Minorom. Đoković je uoči okršaja s Francuzem istakao da se uvek „divio njegovom atleticizmu“. Meč između Đokovića i Monfisa počinje u takoreći nezgodno vreme za srpsku publiku, u noći između četvrtka i petka 02.30 časova po srednjeevropskom vremenu. Sve mečeve