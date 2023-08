Povratak samopouzdanja: Lajović u Sinsinatiju savladao favorita Sinera

Na turnir iz nasters serije u Sinsinatiju naš četvrtoplasirani teniser na svetskoj listi Dušan Lajović (51. mesto) došao je sa samo jednom pobedom na prethodnih sedam takmičenja na kojima je igrao.

To nije bio obećavajući učinak za iskušenja na velikom takmičenju u susret još većem – Ju-Es openu, poslednjem grend slemu u sezoni. Morao je prvo da prođe dva kola u kvalifikacijama, što se ispostavilo da i nije bilo loše iskustvo za hvatanje novog zaleta. A masterclass from @Dutzee on Grandstand against Sinner 👏 #CincyTennis pic.twitter.com/2qzae5pLj9 — Western & Southern Open (@CincyTennis) August 16, 2023 U drugom kolu na glavnom turniru, skoro pa pravo