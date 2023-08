"Tata, ja odavde živ neću izaći..." Uhapšeni hrvatski navijač pozvao oca iz grčkog zatvora

Jedan navijač iz Hrvatske (21) dobio je pretnje smrću svega nekoliko časova nakon dolaska u zatvor u Nafpliju, u koji je smešten zbog učestvovanja u tuči huligana zagrebačkog Dinama i AEK-a u Atini tokom koje je ubijen jedan 29-godišnji Grk.

FOTO: Tanjug/AP Taj uhapšeni navijač je pozvao oca i sa njim podelio iskustva, rekavši da je stigao sa samo još jednim Hrvatom u tu ustanovu. Njemu su se, navodi, obratili navijači AEK-a kojima je okružen: - On je innače smiren dečko i prvi put u životu video sam da je on sad dosta uznemiren. Rekao je: "Tata, ja odavde živ neću izaći. Stavili su me u zatvor s AEK-ovim ubicama. Čim sam došao okružili su me, pokazali mi odrezanu glavu, govorili – nećeš jutro