Novak: Jedna od najbržih podloga na svetu, 2. set bez greške

Novak Đoković bio je zadovoljan igrom koju je prikazao u pobedi nad Gaelom Monfisom 6:3, 6:2 u trećem kolu mastersa u Sinsinatiju.

Đoković sada vodi protiv Monfisa sa 19-0 u međusobnom skoru. „Bila je to evolucija obojice tokom poslednjih petnaest i više godina koliko igramo jedan protiv drugog – prvo u juniorima, a posle i u profesionalnoj konkurenciji. U početku sam se mnogo mučio s njim, pogotovo fizički – kada igraš sa jednim od najvećih atleta na Turu, moraš da budeš spreman na to da će se svaka lopta vratiti. To je pokazao u nekoliko poena i sada, pogotovo u prvom setu“, kaže Đoković i