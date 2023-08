Novak: Alkaraz mi je trenutno najveći izazov

Novak Đoković je pobedom nad Sašom Zverevim obezbedio novo finale Mastersa u Sinsinatiju, a to znači i novi meč sa trenutno prvim igračem sveta Karlosom Alkarazom.

Dobio je Novak Sašu Zvereva u dva seta u polufinalu Sinsinatija, ali novinare nije zanimalo da čuju najpre o tom duelu. Želeli su da znaju šta Đoković misli o sledećem rivalu. „Verujem da mi je to krajnji izazov u ovom trenutku. Igrali smo na poslednja tri turnira. Rolan Garos na šljaci, Vimbldon trava i sada na betonu. Biće nam to prvi duel na betonu. To je dobar test pred US Open. Drugačiji su uslovi, ovde se igra na dva dobijena seta. Opet se srećem sa najboljim