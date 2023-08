Đoković u "meču godine" do pobede protiv Alkaraza i titule u Sinsinatiju

SINSINATI - Najbolji srpski teniser Novak Đoković treći put u karijeri osvojio je titulu na Mastersu u Sinsinatiju, pošto je u finalu posle četiri sata velike borbe savladao svetskog "broja 1" Španca Karlosa Alkaraza 5:7, 7:6 (9:7), 7:6 (7:4).

Đoković je do 39. Masters titule i 95. u karijeri došao sa "ivice ponora", velikim preokretom u trenutku kada je imao set minusa i 2:4 u drugom, plus probleme sa pulsom zbog velike vrućine. Ipak, nije se predao, napravio je brejk za 4:4, došao do taj-brejka gde je spasio jednu meč loptu, a potom izjednačio, da bi u trećem setu slavio posle prave "ludnice" od meča. Đoković je na ukupno sedmoj brejk lopti, u sedmom gemu, poveo 4:3. Imao je na 5:3 dve meč lopte,