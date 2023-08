NESALOMIVI NOVAK - Titula u istorijskom finalu Sinsinatija!

Najbolji srpski teniser Novak Đoković osvojio je noćas titulu u Sinsinatiju, pošto je pobedio prvog tenisera sveta Španca Karlosa Alkaraza sa 2:1 po setovima 5:7, 7(9):6(7), 7:6(4).

Đoković je do svoje treće titule u Sinsinatiju stigao posle tri sata i 50 minuta igre. U prvom setu, Đoković je prvi stigao do brejka i poveo 4:2, ali je Alkaraz brejkovima u sedmom i 11. gemu stigao do preokreta i vođstva u setovima. Alkaraz je u trećem gemu drugog seta oduzeo servis Đokoviću, ali je srpski teniser brejkom u osmom gemu uspeo da stigne do izjednačenja i pobednik se odlučivao u taj-brejku. Na startu taj-brejka drugog seta Đoković je poveo sa 2:0,