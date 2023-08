Kakav start sezone Srbina: Andrija Živković demolirao Asteras Milana Rastavca

FUDBALERI PAOK-a slavili su nad Asterasom u prvom kolu grčke Superlige, a do trijumfa ih je vodio Andrija Živković.

Andrija Živković Foto EPA Nekadašnji fudbaler Partizana postigao je dva gola u trijumfu svog tima u Solunu. Crno-beli su do vođstva došli u 22. minutu golom Tomasa Murga, a gosti su mogli do izjednačenja kada je Miritijelo u 41. minutu promašio penal. Propuštenu priliku je Andrija Živković brutalno kaznio. Rođeni Nišlija je prvo pogodio u 54. minutu, da bi pet minuta kasnije postavio i konačan rezultat. Bila je to druga takmičarska utakmica zaredom u kojoj Živković