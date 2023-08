VIDEO „Ovo je Njujork, a ne j***** Srbija“: Skandal na meču Međedovića, navijači napali Troickog

Neprijatna scena u prvom kolu kvalifikacija za US Open.

Na meču između Hamada Međedovića i Borne Goja u centru pažnje se našao Viktor Troicki, trener srpskog asa. Navijači su provocirali Međedovića, a Troicki im je skrenuo pažnju da to ne rade. Usledio je verbalni sukob, a reakcija obezbeđenja dovela je do toga da ne dođe do fizičkog napada nakon verbalnog. U jednom trenutku je navijač nazvao Troickog „j**** klovnom“, a onda poručio: Ovo je Njujork, ne j***** Srbija. Viktor je ostao hladan i priseban i nije reagovao na