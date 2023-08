Novak Đoković na „Artur Ešu“ dočekan ovacijama

Novak Đoković je posle osvajanja Sinsinatija sada u Njujorku.

Sprema se za US Open koji počinje 28. avgusta, a prvi trening na stadionu „Artur Eš“ je probudio veliko interesovanje Njujorčana. Iako kroz istoriju Novak Đoković nije imao baš najbolju podršku u Njujorku, sve se izmenilo 2021. godine. Tada je srpski teniser gubio od Danila Medvedeva i prvi put je dobio bezrezervnu podršku američke publike. Nateralo mu je to suze na oči i bio je to jedan od najemotivnijih trenutaka u Noletovoj karijeri iako je meč na kraju izgubio.