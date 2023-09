Poznato kada Novak Đoković i Borna Gojo igraju meč četvrtog kola na US Openu

Najbolji teniser na svetu Novak Đoković meč četvrtog kola na US Openu igraće protiv hrvatskog igrača Borna Goje.

Meč će se igrati u nedelju uveče, odnosno u noći između nedelje i ponedeljka na Artur Eš stadionu od 19 časova po lokalnom, odnosno oko jedan sat posle ponoći po srednjeevropskom vremenu. Biće to njihov prvi međusobni meč, a ko trijumfuje obezbediće prolaz u četvrtfinale poslednjeg grend slema u sezoni. Posle Novaka Đokovića i Goja na teren će izaći Iga Švjontek i Julija Ostapenko. Gojo je stigao do četvrtog kola US Opena iz kvalifikacija.