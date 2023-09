Novak ne može, Alkaraz može: Za vreme meča iz lože stigla misteriozna crvena tableta (video)

Prvi teniser sveta Španac Karlos Alkaraz plasirao se u osminu finala US Opena, pošto je pobedio Britanca Danijela Evansa sa 3:1, ali nije samo pobeda ono o čemu se priča posle meča

.Veliku pažnju privukao je momenat kada je iz lože španskog tenisera stigla staklena boca u kojoj je bila pilula. Taj trenutak se šeruje na društvenim mrežama i svi se pitaju šta je to Karlitos konzumirao, a posebno se ističe činjenica da se niko nije bavio ovim onoliko koliko bi se bavio da je to isto učinio Novak. U osmini finala, Alkaras će igrati protiv Italijana Matea Arnaldija, koji je u tri seta pobedio 16. tenisera sveta Britanca Kamerona Norija.