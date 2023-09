Aleksaaaaaa! Urnebesna objava FIBA: Lebron Džejms ne može da dođe zbog odbrane Avramovića (foto)

Aleksander Gildžus Šej jedan je od najboljih košarkaša na svetu! A, u prvom poluvremenu meča Kanade protiv Srbije on je ostao neprimetan.

Zašto? Zbog Alekse Avramovića. A, kakva je ta odbrana najbolje se vidi iz objave FIBA. Aleksa Avramovic defending Shai right now. #FIBAWC pic.twitter.com/2FlTtQ9Q1x — FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) September 8, 2023 Svetska kuća košarke je na mrežama podelila fotografiju ljutog Lebrona Džejmsa i napisala je: - Aleksa Avramović čuva Šeja u ovom trenutku - napisali su na zvaničnom Tviteru FIBA.