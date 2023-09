Boža Maljković: Srbija ima najbolju košarkašku reprezentaciju na svetu

Božidar Boža Maljković, jedan je od najuspešnijih evropskih trenera, a od 2017. godine predsednik Olimpijskog komiteta Srbije, u emisiji „Kec na jedanaest“ na televiziji K1, govorio je o velikom uspehu košarkaške reprezentacije na Mundobasketu.

On je podvukao da je Srbija pretekla Ameriku na listi najtrofejnijih košarkaških nacija na svetu. – Zahvaljujući velikoj tradiciji, našim učiteljima i talentima koje imamo, Srbija jeste najbolja košarkaška reprezentacija na svetu. To što Amerikanci na Svetsko prvenstvo ne šalju najbolji tim, to nije naš problem, već njihov. Ako već radimo komparaciju sa Amerikom, mislim da bi ih lako dobili, da smo igrali sa njima – rekao je Maljković. On tvrdi da se i na Svetskom