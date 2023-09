„Da nisam iz Srbije, davno bih bio dignut u nebesa“: Đoković nakon osvajanja Ju Es opena

Novak Đoković kaže da ne želi on da bude taj koji će da govori o tome kakvo je njegovo mesto među sportskim velikanima tokom istorije.

Đoković je pobedio na kraju sa 6:3, 7:6 (7-5), 6:3 i osvojio svoju 24. grend slem titulu, a četvrtu na US openu. Na pitanje da li se sada smatra jednim od najboljih sportista svih vremena, Novak je odgovorio: „Ostavljam to vama i svima drugima, da li jesam ili nisam, da li zaslužujem da budem deo te diskusije. Činjenica jeste jedna – da nisam iz Srbije, pre mnogo godina bih bio dignut u nebesa u sportskom nivou, pogotovo u zapadnom svetu. No, dobro, to je deo mog