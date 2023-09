Đoković 24, Kort 24, Vilijams 23, Nadal 22, Graf 22...

Svi se slažu da je samo pitanje dana kada će Novak nastaviti da "pomera brojke"

Osvajanjem titule na US Openu Novak Đoković je "stao uz rame" sa čuvenom teniserkom Margaret Kort sa ukupno 24 gren slema. Na toj listi, ako se računa i muški i ženski tenis, sledi Serena Vilijams sa 23, pa Rafael Nadal i Štefi Graf sa po 22... Svi se slažu da je samo pitanje dana kada će Novak nastaviti da "pomera brojke" 24 - Novak Djokovic has now won the joint-most Grand Slam titles in tennis history, equalling Margaret Court (24). Special. #USOpen #USOpen2023