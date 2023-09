Đoković: Poslednjih nekoliko godina sam shvatio da imam šansu da jurim istoriju

Veliku podršku sam imao. Ovo je vaš trofej koliko i moj. Volim vas - rekao je Đoković roditeljima, supruzi i deci

- Sve ovo mi puno znači, ne znam odakle da počnem, moram to da kažem, živim san iz detinjstva i takmičim se u sportu koji je dao sve mojoj porodici - rekao je najbolji teniser sveta Novak Đoković posle osvajanje US opena, ujedno rekordne 24. gren slem titule. - Došli smo iz teške situacije 90-ih, ratovi... Moji roditelji su me mnogo podržali da bi mi dali podršku. Ovo je skup sport, nije svima dostupan. Niko se u mojoj porodici nije bavio tenisom, tako da malo