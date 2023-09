Boriša u avionu pored selektora pešića! KSS objavio Fotografiju za zlatnu istoriju! Moment koji će se pamtiti decenijama!

Orlovi su večeras čarter letom sleteli Manile u Srbiju, a na aerodromu "Nikola Tesla" sačekalo ih je nekoliko hiljada navijača koji su uz skandiranje i euforiju dočekali heroje! Na 12-časovnom letu bio je i Boriša Simanić, za kog je obezbeđen specijalni deo u avionu, ali se on u jednom momentu na kratko pridružio svojim saigračima.

U avionu je nastala epksa fotografija koja će biti na posterima. Heroji na jendiom mestu, a pored Boriše naš selektor. View this post on Instagram A post shared by Košarkaški savez Srbije (@kssrbije) Fotografiju je večeras objavio Košarkaški savez Srbije.