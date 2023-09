Svi prate ritam Evo koja pesma motiviše srpske tenisere (Video)

Teniseri srbije plasirali su se u četvrtfinale Dejvis kupa pobedom nad Španijom od 2:0.

Na Instagram nalogu Teniskog saveza Srbije svanuo je video iz svlačionice srpskih tenisera i poznata pesma za motivaciju pred mečeve.,Marš na Drinu. Tradicija za dobro jutro i još bolji dan! Ovako Dejvis kup reprezentacija Srbije izlazi na svaki meč! Zavirite u svlačionicu reprezentacije koja je pre poslednjeg kola obezbedila plasman među osam najboljih na svetu, oglasili su se iz Teniskog saveza Srbije. View this post on Instagram A post shared by Teniski Savez