Hrvatski reprezentativac ljut na NBA ligu: To što su uradili Jokiću je pljačka veka

Hrvatski košarkaš Krunoslav Simon, koji je ovog leta iz Efesa prešao u Cedevitu, izjavio je da je Nikola Jokić zaslužio da i treći put za redom bude izabran za najboljeg igrača sezone u NBA ligi.

Umesto centra Denvera ovo priznanje dobio je košarkaš Filadelfije Žoel Embid, da bi Jokić potom u plej-ofu odveo svoj tim do titule. – To što Jokić nije imenovan za MVP-a je kompletna besmislica. To je prevara, pljačka veka – izjavio je hrvatski reprezentativac. Simon je dodao da je zbog odluke da se Jokiću ne dodeli nagrada u jednom trenutku razmišljao da prestane da prati utakmice NBA lige. – Ovaj momak je kompletno izdominirao ligom, ali na kraju dana nagrada je