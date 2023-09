Košarkaši Zvezde u zanimljivoj anketi otkrili čije brojeve javnih ličnosti imaju u telefonima

Košarkaši Crvene zvezde učestvovali su u zanimljivoj anketi, a pitanje koje su dobili bilo je: Ko je najpoznatija osoba čiji broj telefona imate u imenik? Novi plej crveno-belih, Jago dos Santos odmah je odgovorio: „Nejmar“.

Na pitanje Rokasa Gedraitisa: „Da li može da ga pozove“, Jago je odgovorio: „Sad? Ne“, uz osmeh. Gedraitis je otkrio da u svom telefonu ima Jonasa Valančijunasa i Domantasa Sabonisa. Krilni igrač Stefan Lazarević je otkrio da je to upravo Gedraitis, a novi plejmejker Šabaz Nejpier da je to Miloš Teodosić. Majk Tobi je otrkio da je u njegovom imeniku najpoznatije ime saigrač iz reprezentacije Slovenije Luka Dončić, a Nemanja Nedović da je to najbolji teniser na