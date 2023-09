Zvezdaši gledajte: Genijalnost igrača Jang Bojsa (VIDEO)

Fudbaleri Jang Bojsa generalnu probu pred meč 2. kola Lige šampiona protiv Crvene zvezde u Beogradu imali su na gostovanju Grashopersu.

Ekipa iz Berna je u 9. kolu prvenstva Švajcarske povela u 17. minutu spektakularnim golom Sedrika Itena. Ispostavilo se da je to bio jedini pogodak na utakmici. Dvadesešetogodišnjem Švajcarcu to je bio treći gol u sezoni u osmoj utakmici. Crveno-beli dočekuju Jang Bojs u sredu u 21 čas. Evo formacije i sastava u kojoj je igrao švajcarski klub u subotu uveče. Jang Bojs se vratio na lidersku poziciju bar do nedelje kada će Cirih u gostima odigrati meč protiv Lucerna.