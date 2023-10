Iznenađenje! Sa najjačeg mastersa ispao treći nosilac (video)

Teniski masters u Pekingu iznedrio je prvo veliko iznenađenje.

FOTO: Tanjug/AP Za njega se pobrinuo Grigod Dimitrov. Dimitrov ousts Rune! Grigor beats his 1st top 5 player since 2 years beating Holger 6-3 7-5 Faces Sinner in Beijing quarter-finals 🍿 (🎥 @TennisTV) pic.twitter.com/d3GLIkcVtV — We Are Tennis (@WeAreTennis) October 1, 2023 U preostalim četvrtfinalnim mečevima sastaju se Karlos Alkaraz (1. nosilac) - Kasper Rud (7.), Aleksander Zverev (8.) - Nikolas Hari i Igo Umber - Danil Medvedev (2.). LOCKED IN IN BEIJING 🔒