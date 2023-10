Bivši predsednik Kosova napao Novaka Đokovića: Kakav to uzor hvali teroriste?

Novak Đoković je u četvrtak na svom Instagram nalogu odao počast nastradalima u selu Banjska, što je naišlo na burne kritike pojedinih javnih ličnosti i medija na Zapadu.

Jedan od njih je i bivši predsednik vlade Kosova, inače državljanin Švajcarske Redžep Pacoli, koji je oštro kritikovao najboljeg tenisera sveta. What role model is Novak Djokovic for the sport and the world when he praises and glorifies terrorists? Disgusting behavior! pic.twitter.com/ns2Pq5abpj — Behgjet Pacolli (@pacollibehgjet) September 28, 2023 „Kakav je to uzor Novak Đoković sportu i svetu kad hvali i veliča teroriste? Odvratno ponašanje“, napisao je Pacoli