Liverpul ogorčen zbog greške VAR sudije: Narušen integritet sporta (VIDEO)

Fudbalski klub Liverpul saopštio je da je „narušen integritet sporta“ greškom koju je napravio VAR tokom utakmice u Londonu i poraza od Totenhema u Premijer ligi.

Liverpul je u subotu izgubio u Londonu od Totenhema sa 2:1, a u klubu su ljuti jer je sudija zbog ofsajda poništio gol Luisa Dijasa pri rezultatu 0:0 u 34. minutu, a VAR sudija posle pregledanja snimka nije promenio tu odluku. Telo za profesionalne sudije u Engleskoj (PGMOL) je odmah priznalo propust i navelo da je posredi „značajna ljudska greška“, a te VAR sudije su do kraja vikenda bile oslobođene dužnosti. Luis Díaz had a goal chalked off by VAR. @richardajkeys