Šok u Pekingu: Siner dominirao protiv Alkaraza i zakazao veliko finale protiv Medvedeva, ovom ishodu se raduje i Đoković

Sjajan meč za Italijana Italijanski teniser Janik Siner pobedio je Karlosa Alkaraza u polufinalu turnira u Pekingu (serija 500) sa 2:0, po setovima 7:6 (4), 6:1.

Siner će u finalu igrati protiv Danila Medvedeva, koji je izbacio Aleksandera Zvereva. Meč dvojice mladih i talentovanih zvezda trajao je skoro dva sata, a Siner je po četvrti put u sedam duela uspeo da sruši Alkaraza. Alkaraz je bolje otvorio meč, stigao je do brejka već u prvom gemu, mogao je ubrzo i do 3:0, ali je Italijan spasao dve brejk lopte i smanjio na 2:1, a nakon toga oduzeo servis rivalu za izjednačenje. Španac je opet stigao do brejka i poveo sa 3:2,