Ruski teniser Danil Medvedev pobedio Aleksandra Zvereva i izborio finale Pekinga

PEKING – Ruski teniser Danil Medvedev plasirao se u finale ATP turnira u Pekingu, pošto je danas u polufinalu pobedio Nemca Aleksandra Zvereva 6:4, 6:3.

Meč je trajao jedan sat i 26 minuta. Medvedev je treći teniser sveta, dok je Zverev deseti na ATP listi. Ovo je bio 17. međusobni duel ruskog i nemačkog tenisera, a deseti trijumf Dimitrova. Medvedev je u desetom gemu prvog seta napravio brejk i ovaj deo meča dobio rezultatom 6:4. U drugom setu igralo se gem za gem do vođstva ruskog tenisera od 4:3. On je u osmom gemu stigao do brejka, a onda je na svoj servis stigao do 6:3 i zaslužene pobede, javlja Tanjug.