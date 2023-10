Velika pobeda Srbije! Momak koji "ruši" učesnike Lige šampiona promenio reprezentciju - igraće za "orlove"!

VELIKU pobedu ostvario je Fudbalski savez Srbije, pošto je uspeo da privoli još jednog igrača da nosi dres naše reprezentacije.

Foto: EPA-EFE/GIAN EHRENZELLER Mladi fudbaler Mihailo Stevanović rođen je 4. januara 2002. godine u Lijestalu, Švajcarska i nastupa za Sent Galen odlučio je da u budućnosti nastupa za "orlove". On je do sada igrao za U16, U17 i U18 reprezentaciju "sajdžija". Njegovi najbliži su rodom iz Sremske Mitrovice, te je odlučio da nosi dres Srbije. - Priznanje i čestitke za uspešan poduhvat direktora Nikole Lazetića, selektora Dušana Đorđevića i tim menadžera Nemanje