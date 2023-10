Novak Đoković uz Crvenu zvezdu na meču protiv Jang Bojsa: Najbolji teniser sveta došao na stadion „Rajko Mitić“

Najbolji teniser sveta Novak Đoković došao je na stadion „Rajko Mitić“ gde će prisustvovati meču Lige šampiona između Crvene zvezde i Jang Bojsa.

Đoković je na stadion došao u društvu prijatelja, a duel će posmatrati iz svečane lože. 🚨BREAKING: Novak Djoković is in Belgrade. He’s attending tonight’s UEFA Champions League match between his Red Star Belgrade and Young Boys of Switzerland 🔥 @DjokerNole | @crvenazvezdafk pic.twitter.com/4P2mJ4hoY5 — Novak Weekly Podcast (@NovakWeekly) October 4, 2023 Novak, koji je do ulaza stigao u pratnji policajaca, ispraćen je aplauzima navijača crveno-belih. Srpski teniser