Drugi put u istoriji Serije A isključena oba golmana, a samo je Žiru kao igrač stao između stativa (VIDEO)

Fudbaleri Milana su se izdvojili na čelu tabele Serije A s dva boda više od gradskog rivala Intera, svog prvog pratioca, pošto su u osmom kolu kao gosti savladali Đenovu s 1:0 pogotkom Amerikanca Kristijana Pulišića u 87. minutu.

Vrhunac drame je viđen tek u nadoknadi vremena jer su isključena oba golmana. Van igre prvo je morao gostujući čuvar mreže Francuz Majk Menjan, koji je van svog šesnaesterca u karate stilu kolenom u letu pokosio protivničkog igrača. Dobio je direktan crveni karton. Na gol je umesto njega stao golgeter Olivije Žiru, njegov zemljak, jer je Milan iskoristio sve izmene. Posao je obavio požrtvovano. Olivier Giroud: “I’ve never experienced that in my career & I’m proud