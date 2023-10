Vejn Runi više nije trener fudbalera Di-Si Junajteda

Trener Di-Si Junajteda Vejn Runi sporazumno je raskinuo ugovor sa klubom, saopštio je tim iz Vašingtona.

Di-Si Junajted je regularni deo sezone u MLS završio pobedom protiv Njujork Sitija rezultatom 2:0. Ekipa iz Vašigtona se trenutno nalazi na devetom mestu na tabeli Istočne konferencije MLS lige sa 40 bodova. Međutim, Di-Si Junajted ima minimalne šanse da izbori plasman u plej-of. Wayne Rooney’s time at DC United is over 🇺🇸❌ #BBCFootball pic.twitter.com/OfAzdMYaQM — BBC Sport (@BBCSport) October 8, 2023 „Sada je pravo vreme. Napravio sam sve što je bilo u mojoj moći