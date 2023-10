Ivanović: Ulanovas napravio razliku, imali smo problem u napadu

KAUNAS: „Čestitam Žalgirisu, počeli su i završili sa visokim intenzitetom. Mi smo krenuli meko, a završili smo skoro kako smo i počeli”, rekao je trener košarkaša Crvene zvezde Duško Ivanović posle poraza u Kaunasu (79:74).

"To je bio problem. Oni su dodavali loptu odlično, imali su dobre šuteve za tri poena i došli su do prednosti. Žalgiris nije menjao nista. Oni su igrali kao i u Bolonji. Mi smo imali problem da damo lake koševe i sa Ulanovasom. On je napravio razliku u ovom meču", rekao je Ivanović. Prvu utakmicu protiv Asvela dobili smo lako, ali ovo je signal da nismo dobri u ovom momentu i da je potrebno, dodao je Zvezdin trener. On je prokomentarisao i igru Rokasa Geidraitisa,