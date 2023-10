Kakva noć Srba! Debitovao Micić, Jokić pokazao zašto je najbolji na svetu (video)

Srpski košarkaš Nikola Jokić postigao je 17 poena za Denver u porazu od Čikaga posle produžetka rezultatom 133:124, Vasilije Micić je debitovao za Oklahomu sa sedam poena u porazu 125:128 od Detroita,a Bogdan Bogdanović nije imao zapaženu ulogu u pobedi Atlante nad Memfisom (103:102).

Foto AP Jokić je u Čikagu bio u igri samo u prvom poluvremenu i to ukupno 18 minuta, ali je u za to vreme bio odličan na terenu. Upisao je 17 poena uz šut iz igre 8/10, uz šest skokova i četiri asistencije. U redovima Čikaga crnogoroski reprezentativac Nikola Vučević je stigao do 10 poena, četiri skoka i dve asistencije. Najefikasniji akter meča bio je Demarkus Derozan sa 19 poena i po skokom i asistencijom. Kapiten reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović nije bio