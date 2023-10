Jokić igra za Srbiju na Olimpijskim igrama! Pariz 2024 će biti pun srpskih asova, više nema dileme

PREDSEDNIK Olimpijskog komiteta Srbije Božidar Maljković obradovao je zemlju jednom sjajnom informacijom.

FOTO: FIBA.Basketball Naime, on je u izjavi za španski "As" otkrio da će Nikola Jokić igrati za "orlove" na Olimpijskim igrama u Parizu. - Treba uzeti u obzir da smo do srebra došli bez NBA šampiona i MVP Nikole Jokiće, MVP Evrolige Vasilija Micića i Nikole Kalinića. Ekipa se ujedinila i izvukla ono najbolje iz svakog pojedinca. Tako je u svakom sportu. Mogu da budem ponosan na sezonu Novaka Đokovića i svetsko zlato Ivane Španović. Inače, već sam najavio da će svi