"Orlići" se oporavili od debakla: Srbija pobedila Severnu Irsku u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo

MLADA fudbalska reprezentacija Srbije oporavila se od debakla od Engleske i pobedila je Severnu Irsku kao gost sa 2:1 u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo.

FOTO: FSS Odlično su izabranici Dušana Đorđevića otvorili utakmicu. Igrao se 15 minut kada je kapiten "orlića" Vladimir Lučić zatresao mrežu rivala posle sjajne solo akcije i doveo našu selekciju do prednosti. Nije primljen gol mnogo uzdramo domaćina koji je krenuo po izjednačenje i do njega je stigao u 51. minutu kada je Kjaran Mekagin pogodio sa bele tačke. Ipak, želela je Srbija pobedu i do njene je stigla u 82. minutu zahvaljujući Milošu Pantoviću koji je