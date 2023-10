UEFA promenila odluku: Minut tišine pred Srbija - Crna Gora, a evo i zašto

Fudbalska reprezentacija Srbije igra protiv Crne Gore možda i odlučujući meč za plasman na Evropsko prvenstvo, a pred tu utakmicu UEFA je donela odluku o obaveznom minutu tišine.

FOTO: Tanjug/AP Naime, sve današnje kvalifikacione utakmice za EURO 2024 počeće na pomenuti način, sa 60 sekundi tišine, ali ne samo u znak sećanja na sinoć ubijene navijače Švedske u Briselu, već, kako je UEFA oko 18 časova saopštila u svom novom saopštenju - "u znak sećanja na članove evropske fudbalske porodice ubijene ovih dana u Evropi i Izraelu". UEFA can confirm that a moment of silence will be observed at all UEFA EUR0 2024 qualifying matches tonight in